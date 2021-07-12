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Биолог Нетесов заявил, что защититься от коронавируса без масок и прививки можно с помощью скафандра с фильтрами

, 09:31 Источник: РИА Новости

Биолог Нетесов заявил, что защититься от коронавируса без масок и прививки можно с помощью скафандра с фильтрами
девушка, фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о способе защиты от новой коронавирусной инфекции без маски и вакцины.

Нетесов отметил, что в таком случае необходимо применить давно известную технологию – скафандр с фильтрами. Однако он отметил, что единственный путь реальной борьбы с коронавирусом – «скорейшая вакцинация и ношение масок везде, где есть люди». По его словам, судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», - пояснил ученый.

Он также напомнил, что дети являются одним из важнейших факторов распространения инфекции, поскольку в детсады и школы они ходят без респираторов.

Ранее Нетесов заявил, что большинство специалистов и ученых считают происхождение коронавируса «естественным». 

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