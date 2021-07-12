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Биолог Нетесов: большинство ученых, «а не бабок на базаре», считают происхождение коронавируса естественным

, 08:45 Источник: РИА Новости

Биолог Нетесов: большинство ученых, «а не бабок на базаре», считают происхождение коронавируса естественным
медик, фото: pixels.com

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что большинство специалистов и ученых считают происхождение новой коронавирусной инфекции «естественным», но точной определенности в этом вопросе пока нет.

«… есть две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается ... четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение», - пояснил он.

Нетесов отметил, что необходимо анализировать само течение эпидемии, как она начиналась, и вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей. Однако, по его словам, конспирологи уже придумали множество различных версий.

Ранее Нетесов призвал людей забыть про «чипирование», «5 G» и «потепление». 

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