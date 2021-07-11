Ученый РАН Нетесов заявил, что вакцина и маски от COVOD-19 помогают, а про «чипирование» надо забыть

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11 июля 2021, 09:20

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вакцинирование и соблюдение масочного режима защитят и помогут справиться с коронавирусной инфекцией COVID-19. А про «чипирование», «5 G» и «потепление» доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал забыть.

Нетесов напомнил, что сейчас в мире создано 12 достаточно эффективных вакцин против коронавирусной инфекции нового типа, поэтому надо производить достаточное количество препаратов для вакцинации и организовывать вакцинацию населения.

Доктор наук убежден, что без сознательности граждан победить коронавирус сложно.

«Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи»,- подчеркнул ученый в интервью РИА Новости.

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