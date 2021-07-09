Банковская ячейка, аккредитив — а теперь и условный счет (эскроу): как это работает

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9 июля 2021, 10:26 Александр Карабанов - Председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры», кандидат юридических наук

Фото: DPA/TASS

Как раньше происходило долевое строительство? Дольщики инвестировали в строительство на нулевом этапе, соблазнившись низкими ценами. При этом подписывался договор о долевом участии. Собрав деньги, застройщик возводил здание, а потом передавал в руки дольщиков права собственности. Но это в идеале. На деле же часто такие истории заканчивались на этапе собранных средств. Дальше недобросовестный застройщик уводил деньги, а сам либо не строил ничего, либо не завершал едва начатое строительство. Счета его при этом резко пустели, и добиться справедливости было практически невозможно.



Но сегодня строительный рынок, как и многие другие, немного почистился: в кризис в нем не место мошенникам и застройщикам, разводящим инвесторов на деньги. Изменения, внесенные недавно в законодательство, такой чистке вполне способствуют: в июле 2019 года вступили в действие поправки к закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».



Речь идет о том, что сегодня увеличился уровень безопасности и снизился уровень риска для тех, кто готов принять участие в долевом строительстве. Предложений на рынке пока еще по-прежнему много, но мошенников и растяп среди застройщиков постепенно будет становиться все меньше.



К таким инструментам, как аккредитив и банковская ячейка, добавился еще один современный механизм — счет эскроу.



Как это работает



Застройщик вместе с дольщиком приходят в банк. Там они подписывают трехсторонний договор, где указывается, в какой момент и на каких условиях застройщик может получить внесенные дольщиком средства.



Далее дольщик вносит на условный счет деньги.



Застройщик приносит документы, свидетельствующие о том, что строительство выполнено, а объект зарегистрирован.



Банк дает застройщику доступ к средствам, выдает наличные или по желанию застройщика переводит их на другой счет.



А если возникли проблемы?



Если застройщик не приносит вовремя документы, банк закрывает счет и возвращает дольщику деньги.



Если речь идет о затянувшемся процессе оформления документов, то срок договора при согласии сторон можно и продлить, но банк возьмет за это дополнительную комиссию, а дольщик будет иметь право требовать неустойку. В случае отказа в неустойке можно обратиться в суд, и тогда при сумме иска в миллион рублей можно рассчитывать на 300- 400 тысяч.



До выполнения всех работ и регистрации застройщиком деньги принадлежат дольщикам. Хотя так же, как и застройщик, они не имеют права ими распоряжаться.



Что делать застройщику, если у него нет собственных средств?



Текущее финансирование работ теперь становится уделом застройщика. И если ему придется для этого взять кредит, то такова его доля. Обещанное придется строить честно.



Требования к застройщику



Есть сайт единой системы — наш.дом.рф. На нем застройщик обязан разместить данные о себе, которые требуются по закону:

— разрешение на строительство;

— права собственности или аренды на земельный участок;

— проектную документацию.



Договор



Договор считается заключенным тогда, когда его зарегистрировали в Росреестре. Он должен содержать описание объекта, дата передачи, цена и порядок оплаты, гарантийный срок.



Что можно делать со своей будущей квартирой на этапе строительства?



Ее можно продать



Договор будет называться «Договором уступки собственности», он обязательно должен быть зарегистрирован в Росреестре.



На нее можно взять ипотеку



Ипотека предоставляется под залог будущей квартиры. После передачи ее в собственность происходит регистрация залога в пользу банка.



Заключение



Банковская ячейка, аккредитив и счет эскроу равно гарантируют безопасность и сохранность денег.



Разница в деталях



Эскроу позволяет забыть о снятии наличных и таскании их из банка в банк. Это дешевле, потому что банк берет доли процентов, а может и вовсе ничего не брать в том случае, если вы решите взять в нем ипотеку. Эскроу страхуется на сумму до 10 млн рублей (аккредитив всего на 1,4 млн, а хранение в ячейках не страхуется государством вообще).



Пока банков, которые предоставляют такую услугу, значительно меньше, чем тех, которые предлагают аккредитивы и ячейки. Но будущее за счетом эскроу, в этом сомнений нет.

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