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Минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году составит 13 617 рублей

, 23:03 Источник: РИА Новости

Минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году составит 13 617 рублей
фото: pixabay.com

Минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году составит 13 617 рублей. Во вторник размер МТОР назвал Минтруд. В ведомстве отметили, что размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4 процента.

Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru.
В 2020 году, как напомнили в Минтруде, была принята методика, согласно которой теперь МРОТ, а и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление об уровне прожиточного минимума в 2022 году.

С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума установлена в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей. Михаил Хазин заявил, что прожиточный минимум в России может быть 40 тысяч рублей.

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