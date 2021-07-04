Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июля 2021, 19:41 Источник: Свободная пресса

Михаил Хазин, фото: vk.com/mlkhazin

Михаил Хазин заявил, что прожиточный минимум в России может быть 40 тысяч рублей. Экономист объяснил, что "минималка" у нас определяется экономической моделью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уровне прожиточного минимума в 2022 году: на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля.

По мнению Хазина, если бы экономика в стране развивалась нормально, то этот показатель был бы совсем другим, в разы больше.

Экономист считает, что если экономическая модель может обеспечить некоторый уровень жизни, то дальше можно сделать на 100 рублей больше/меньше. Хазин убеждён, что общие проблемы этим не снимутся.

Эксперт подчеркнул, что при действующей модели невозможно значительное увеличение уровня жизни населения, поскольку люди, от которых зависит принятие решений, делают всё, чтобы этого не произошло. Хазин раскрыл, что такая "модель не предполагает развитие", а предполагает внешнее инвестирование. "Соответственно, большая часть уровня жизни определяется именно теми деньгами, которые распределяются в рамках инвестиционного процесса", - объяснил он.

По словам Хазина, некую "часть дохода граждане получают от перераспределения бюджетных средств, а какую-то — от того, что делают инвестиции в экономику", - сообщает "Свободная пресса".

Экономист рассказал, что "в нашей стране рублёвых источников развития не существует, они все внешние", и "в результате падает уровень жизни населения, он примерно в 2,5 раза ниже, чем должен быть".

Пользователи соцсетей активно обсуждают увеличение "минималки" на 297 рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости