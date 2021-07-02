Российское правительство установило уровень прожиточного минимума в 2022 году

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2 июля 2021, 08:49

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уровне прожиточного минимума в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля»,- говорится в тексте постановления правительства.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году вырастет на 6,4 процента.

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