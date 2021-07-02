Российское правительство установило уровень прожиточного минимума в 2022 году
2 июля 2021, 08:49
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уровне прожиточного минимума в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля»,- говорится в тексте постановления правительства.
Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году вырастет на 6,4 процента.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.