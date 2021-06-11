Минтруд: МРОТ в 2022 году вырастет в России на 6,4%

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11 июня 2021, 20:23 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) возрастёт на 6,4 процента. По предварительной оценке Министерства труда и социальной защиты РФ, МРОТ в будущем году составит 13 617 рублей.

Пресс-служба Минтруда в пятницу сообщила несколько важных новостей, в том числе о росте МРОТ. Как отметили в ведомстве, прожиточный минимум также вырастет до 11 950 рублей. Прожиточный минимум на будущий год для трудоспособного населения составит 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей.

Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум - 11 653 рубля.

Напомним, МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом. Медианная заработная плата - это размер зарплаты, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом на основе данных ПФР. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода.

Минтруд также сообщил, что маткапитал смогут получать отцы-одиночки детей, рождённых после 1 января 2007 года.

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