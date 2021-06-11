Маткапитал смогут получать отцы-одиночки детей, рождённых после 1 января 2007 года

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11 июня 2021, 20:03 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Материнский капитал (семейный) смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, рождённых после 1 января 2007 года. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило необходимые поправки к закону о материнском капитале.

В пятницу, 11 июня, в пресс-службе ведомства рассказали детали: "Сертификат на маткапитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой Российской Федерации, или лишения женщины родительских прав".

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