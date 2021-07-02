Пользователи соцсетей обсуждают увеличение прожиточного минимума на 297 рублей

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2 июля 2021, 12:24 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Пользователи социальных сетей в пятницу обсуждают увеличение прожиточного минимума на 297 рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении прожиточного минимума с 1 января 2022 года для трудоспособного населения до 13 026 рублей, для пенсионеров — до 10 277 рублей, для детей — до 11 592 рублей.

Люди пишут, что цены растут, и что же можно купить на 300 без трех рублей, - сообщает URA.RU. "Щедро, щедро. Особенно с ростом цен", - комментирует новость о повышении прожиточного минимума Леся Кузнецова, "Нормально, после выплаты ЖКХ, капремонта, останется на то, чтобы купить 10 кг моркови и свеклы и целый месяц ее жевать, ни в чем себе не отказывать", - добавил Сергей Киселев.

"Ну как можно на такие деньги прожить. Или людям прикажете макарошками питаться?", - задумался Андрей Милехён.

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