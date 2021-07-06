В Краснодарском крае объявлен режим ЧС в шести муниципалитетах из-за подтоплений

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6 июля 2021, 09:59 Источник: ТАСС

фото с места происшествия, администрация Краснодарского края

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что режим чрезвычайной ситуации ввели в шести муниципалитетах из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, которые обрушились на регион 4 июля.

В ведомстве отметили, что режим ЧС объявлен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, в городах Сочи, Горячий Ключ и Геленджик. В регионе проводится непрерывный мониторинг уровня воды в реках. Уточняется, что в семи населенных пунктах остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек. Кроме того, в пунктах временного размещения находятся 64 человека, добавили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Сочи зафиксирован критический уровень воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота. 5 июля местным жителям и туристам ограничили доступ к городским пляжам, особенно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов.

Очевидцы опубликовали видео подтоплений в Сочи.

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