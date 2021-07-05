Очевидцы опубликовали видео подтоплений в Сочи

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 16:47

море, фото: pixabay.com

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео подтоплений в Сочи из-за мощных ливней, начавшихся 4 июля. В городе зафиксирован критический уровень воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Жительница, снимавшая видео в районе реки Кудепста, показала, как чей-то автомобиль уносит мощным потоком, а другая машина стоит наполовину затопленная водой.

На другом ролике запечатлён мужчина, который плывет по подтопленным улицам, из воды видна только его голова.

Администрация города сообщила, что из-за ливней пострадали два отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе и пансионата «Бургас» в Кудепсте. Уровень воды постепенно снижается, проводится расчистка.

Ранее сообщалось, что местным жителям и туристам ограничили доступ к городским пляжам, особенно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов.

В Гидрометцентре рассказали о сроках окончания сильных ливней в Сочи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости