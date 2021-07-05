В Сочи запретили купаться на городских пляжах из-за сильных ливней

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5 июля 2021, 14:27 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о критическом уровне воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота из-за сильных дождей, начавшихся 4 июля. Местным жителям и туристам ограничили доступ к городским пляжам.

«Все пляжи курорта Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. Купание на них запрещено. Выставлены информационные аншлаги, усилено дежурство матросов-спасателей», - уточнили в администрации Сочи.

В городе продолжается сильный шторм. Отмечается, что на пляжах установили таблички «Купание в шторм запрещено», проход к морю перекрыт красными буйками, лежаки и зонтики убраны. На популярный у туристов пляж «Ривьера» ветром вынесло поваленные деревья и мусор.

По данным администрации, значительно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов. В ведомстве добавили, что последствия сильных осадков уже начали устранять.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края призвал местных жителей собрать необходимые вещи на случай эвакуации из-за угрозы подтопления.

В Гидрометцентре рассказали о сроках окончания сильных ливней в Сочи.

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