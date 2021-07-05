В краснодарском Гидрометцентре сообщили, что сильные дожди в Сочи закончатся днем 5 июля

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, когда в Сочи могут закончиться сильные дожди. Отмечается, что в городе зафиксирован критический подъем уровня воды в реках Хорота и Мацеста.
«… будут продолжаться где-то до 15 часов сильные осадки, будут уходить в сторону Туапсе, после 18 часов от Туапсе тоже будет уходить, ослабевать дожди. Сегодня это закончится у них такое страшное», - пояснили в ведомстве.
Собеседник добавил, что в течение ночи в Сочи ещё сохранятся кратковременные дожди, но уже не такие сильные.
По данным местных властей, из-за сильных осадков в городе были повалены 34 дерева, три человека пострадали, один из них скончался.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края призвал местных жителей собрать необходимые вещи на случай эвакуации из-за угрозы подтопления.
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