Жителей Сочи призвали собрать необходимые вещи на случай эвакуации из-за угрозы подтопления

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 09:57 Источник: РИА Новости

река, фото: pixabay.com

Оперативный штаб Краснодарского края просит жителей Сочи подготовить необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации, поскольку в городских реках Хорота и Мацеста зафиксирован критический уровень воды.

«Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», - пояснили в ведомстве.

Оперативный штаб призывает людей соблюдать спокойствие. В ведомстве добавили, что для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за сильных ливней три реки вышли из берегов. Штормовое предупреждение будет действовать до 5 июля. В Бахчисарайском районе полуострова более 50 частных домов оказались подтоплены.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости