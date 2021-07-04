В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных дождей, зафиксированы подтопления

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4 июля 2021, 14:32 Источник: РИА Новости

ноги, фото: pixabay.com

В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков, причем одна уже вернулась обратно в русло. Об этом сообщили местные власти в воскресенье, 4 июля.

«Ситуация под контролем. Вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем …», - пояснила глава Бахчисарайского района Республики Крым Людмила Пучкова.

По данным МЧС, более 50 частных домов оказались подтоплены, идет работа по эвакуации населения.

Кроме того, в пресс-службе правительства Севастополя рассказали, что в селе Новобобровка Байдарской долины из берегов вышла река Бага. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, создан оперативный штаб, уточнили в ведомстве.

«На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло», - добавили в правительстве.

При этом глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что из-за сильного дождя в городе зафиксированы подтопления на улицах Кривошты и Вергасова.

В Крыму с 4 по 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах полуострова ожидаются сильные ливни - 30-50 миллиметров осадков. Также возможен сход селевых потоков.

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