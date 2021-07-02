В России выявили более 23,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
2 июля 2021, 11:56
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 5 561 360 человек. Темп прироста по стране составляет 0,42%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений … 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек», - пояснили в ведомстве в пятницу, 2 июля.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671, Нижегородской области – 382 и Воронежской области – 334.
Ранее иммунолог Муса Хаитов заявил, что аллергики реже болеют коронавирусом.
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