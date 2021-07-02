Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили более 23,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

, 11:56

В России выявили более 23,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
медик, фото: Bai Xueqi/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 5 561 360 человек. Темп прироста по стране составляет 0,42%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений … 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек», - пояснили в ведомстве в пятницу, 2 июля.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671, Нижегородской области – 382 и Воронежской области – 334.

Ранее иммунолог Муса  Хаитов заявил, что аллергики реже болеют коронавирусом. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Сообщения о грядущем отключении системы SWIFT и неминуемом падении финансовых рынков России регулярно и с завидной настойчивостью вбрасываются в информационное пространство нашей страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Общество

Происшествия

Происшествия

Происшествия

Общество