Биоинформатик Панчин назвал свою версию начала пандемии коронавируса

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2 июля 2021, 11:41 Источник: Известия

медик, фото: pixels.com

Биоинформатик и старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН Александр Панчин заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции началось не с уханьского рынка.

«Мы не знаем, где произошло первое заражение. Оно могло произойти в любой точке мира, откуда можно добраться до Уханя за несколько дней», - высказал он.

Панчин считает, что какой-то человек мог продавать летучих мышей на одном рынке, а потом отправиться в Ухань. Также это мог быть «любитель полазить по пещерам», который привез коронавирус с собой из отпуска, добавил эксперт. При этом он не исключает, что уханьский рынок в итоге стал центром «суперраспространения инфекции».

Биоинформатик уверен, что в ближайшие несколько лет ученые смогут найти природный источник вируса. По его словам, если у сотрудников Уханьского института обнаружат антитела в их ранних анализах, то это станет доказательством утечки коронавируса из лаборатории. Однако Панчин напомнил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), результат исследований был отрицательный.

Ранее сообщалось, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года – незадолго до пандемии новой коронавирусной инфекции.

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