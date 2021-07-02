Иммунолог Хаитов заявил, что аллергики реже болеют коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 июля 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов сообщил, что у пациентов с аллергией реже выявляют заболевание новой коронавирусной инфекцией.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», - пояснил он.

Хаитов, ссылаясь на мнение зарубежных коллег, заявил, что для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. По его словам, пока нет четкого ответа, почему это происходит. Он добавил, что ученые высказывают разные гипотезы, но их необходимо подтвердить.

Кроме того, эксперт рекомендует аллергикам прививаться от коронавируса в стадии ремиссии.

Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али назвал «серьезную аллергию» главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

При этом аллерголог-иммунолог Дарья Фомина выразила мнение, что опасения относительно риска вакцинации от COVID-19 для людей с аллергическими заболеваниями необоснованны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости