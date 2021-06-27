Эксперт Владислав Мохамед Али назвал «серьезную аллергию» главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса

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27 июня 2021, 09:49 Источник: Лента.ру

медик, фото: pixels.com

Медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал о противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, главным аргументом для отказа от прививки является «серьезная аллергия».

Среди других противопоказания Мохамед Али назвал обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент вакцинации, в том числе инфекционные. Также эксперт напомнил, что сейчас не проводится вакцинация беременных и женщин в период грудного вскармливания, но не исключает, что они могут сделать прививку в течение полугода, поскольку скоро начнутся исследования.

Отвечая на вопрос о влиянии аномальной жары на введенную вакцину, Мохамед Али пояснил, что облегчить свое состояние можно стандартными способами: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени. При повышении температуры тела он рекомендует принять парацетомол или нурофен. Кроме того, медик уточнил, что погода никак не повлияет на самочувствие человека, если прививка переносится нормально.

Ранее интернет-справочник лекарственных препаратов «Medum» опубликовал рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V».

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