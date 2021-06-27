Аргументы Недели Здоровье 13+

Эксперт Владислав Мохамед Али назвал «серьезную аллергию» главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса

, 09:49 Источник: Лента.ру

Эксперт Владислав Мохамед Али назвал «серьезную аллергию» главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса
медик, фото: pixels.com

Медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал о противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, главным аргументом для отказа от прививки является «серьезная аллергия».

Среди других противопоказания Мохамед Али назвал обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент вакцинации, в том числе инфекционные. Также эксперт напомнил, что сейчас не проводится вакцинация беременных и женщин в период грудного вскармливания, но не исключает, что они могут сделать прививку в течение полугода, поскольку скоро начнутся исследования.

Отвечая на вопрос о влиянии аномальной жары на введенную вакцину, Мохамед Али пояснил, что облегчить свое состояние можно стандартными способами: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени. При повышении температуры тела он рекомендует принять парацетомол или нурофен. Кроме того, медик уточнил, что погода никак не повлияет на самочувствие человека, если прививка переносится нормально.

Ранее интернет-справочник лекарственных препаратов «Medum» опубликовал рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V». 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Трамп: Байден доведет американскую экономику до «разваленного состояния» из-за одобрения «российского трубопровода в Европу»

Трамп: Байден доведет американскую экономику до «разваленного состояния» из-за одобрения «российского трубопровода в Европу»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ненышний глава государства Джо Байден доведет экономическую ситуацию в стране до «разваленного состояния». По его словам, он остановил российский трубопровод «Северный поток-2», а действующий президент одобрил.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Здоровье

Общество