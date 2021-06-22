Врачи рассказали, с какими хроническими заболеваниями необходимо вакцинироваться от COVID-19

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22 июня 2021, 17:47

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина заявила, что опасения относительно риска вакцинации от COVID-19 для людей с аллергическими заболеваниями необоснованны.



«Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии», - отметила Дарья Фомина.



Она подчеркнула, что своевременная вакцинация - это единственный способ уберечь здоровье в сложившейся эпидемиологической ситуации и то, что поможет избежать тяжелых осложнений, которые могут привести к летальному исходу.



Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что чрезмерное растягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости COVID-19 и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем.



«Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается сложной. Рост заболеваемости обусловлен циркуляцией мутировавшего штамма коронавируса - его называют индийским - в Москве. Вирус обладает более агрессивными свойствами, быстрее проникает в клетку, он требует определенной готовности иммунной системы, которую мы можем обеспечить с помощью вакцинации. Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не сделал», - заявил Алексей Хрипун.



Повышенную опасность COVID-19 для людей с сахарным диабетом отметил главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов.



«Наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации - наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней. Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID-19, при котором в два-три раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз. Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями. Приоритетными для проведения вакцинации являются лица, страдающие сахарным диабетом с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметил Анциферов.



Главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы, главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева добавила, что вакцинация особо показана людям с любыми формами артериальной гипертензии, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями, любыми формами кардиомиопатий, нарушениями ритма и проводимости и другими формами хронических болезней сердца.



Кроме того, заместитель главного внештатного специалиста онколога департамента здравоохранения столицы Ирина Андреяшкина сообщила, что накопленные данные о прививках против гриппа свидетельствуют о том, что пациенты со злокачественными новообразованиями способны устанавливать защитный иммунный ответ на введение вакцины.



«Наш опыт вакцинирования онкологических пациентов в Москве показывает безопасность и высокую результативность в виде формирования адекватного специфического иммунного ответа», - подчеркнула Андреяшкина.





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