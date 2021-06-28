Москалькова: сотрудникам необходимо объяснять, что вакцинация - это «оправданная мера»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала требование оперативного штаба отстранить от работы без сохранения заработной платы непривитого сотрудника.
Москалькова отметила, что сотрудникам, должностные обязанности которых связаны с общением с большим количеством людей, нужно пояснять, что вакцинация - это «оправданная мера во имя блага большего количества людей». Однако она пояснила, что «для увольнения в случае отказа от прививки оснований нет».
При этом омбудсмен добавила, что в связи с введением в ряде регионов обязательной вакцинации в аппарат уполномоченного поступает большое количество обращений.
Ранее Москалькова заявила, что дискриминация непривитых сотрудников на работе - «нечестная игра».
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