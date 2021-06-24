Оперштаб в Москве: период отстранения непривитого сотрудника от работы не включается в стаж на отпуск

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24 июня 2021, 09:22 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Москве подтвердил, что работодатель может отстранить отказавшегося от вакцинации сотрудника без объективных причин. Отмечается, что должно быть привито не менее 60% человек.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», - пояснили в ведомстве.

При этом в оперативном штабе отметили, что сотрудники имеют право отказаться от прививки, но тогда их могут отстранить от должностных обязанностей без сохранения заработной платы на период эпиднеблаголучая, а дни отсутствия на рабочем месте не будут включены в стаж, дающий право на отпуск, добавили в оперштабе.

«… время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ)», - уточнили в ведомстве.

Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Москве разъяснил требования по вакцинации среди сотрудников сферы торговли.

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