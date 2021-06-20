Глава Минтруда подтвердил, что невакцинированного сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты

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20 июня 2021, 07:51 Источник: ТАСС

медик, фото: pixels.com

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди 60% сотрудников. По его словам, работника, отказавшегося от прививки, могут отстранить от выполнения должностных обязанностей.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», - пояснил он, отметив, что решение работодателя действует на тот период, который указан в постановлении.

Котяков добавил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают Главные санитарные врачи, поэтому для сотрудников, указанных в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной. Если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, то на период эпидемии он может быть отстранен от исполнения должностных обязанностей без сохранения заработной платы, уточнил министр.

Ранее Котяков сообщил, что в Трудовом кодексе РФ не прописана возможность увольнения сотрудника за отказ от вакцинации.

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