Глава Минтруда Котяков заявил, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает увольнения за отказ от вакцинации

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2021, 18:34

фото: pixabay.com

В Трудовом кодексе РФ не прописана возможность увольнения сотрудника за отказ от вакцинации. В Москве и некоторых других российских регионах предлагается обязательно вакцинироваться от коронавирусной инфекции работникам сферы услуг.

Некоторые граждане вакцинироваться пока не решились. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что «у нас на сегодняшний день возможность за это увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», - передает ТАСС.

Специалисты считают, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа поможет снизить только вакцинация.

В России создано три вакцины. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов поддержал решение об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда москвичей и объяснил, что эффект от масштабной вакцинации «будет отличный».

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что уже в ближайшее время в столице можно будет ревакцинироваться от COVID-19.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказался, что в Китае привились 900 миллионов человек, и на этой неделе они перешагнут миллиардный рубеж.

«Англичане, казалось бы, тоже поборники свободы, но, тем не менее, пользуясь этим правом, они идут и прививаются. И за деньги. А у нас все это бесплатно. Как говорится, что имеем - не храним», - посетовал Онищенко в интервью «Аргументам недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости