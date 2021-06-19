В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

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19 июня 2021, 18:09

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС сообщила, что уже в ближайшее время в столице можно будет ревакцинироваться от COVID-19.



«Сейчас действительно вырос спрос на то, чтобы пройти повторную вакцинацию. Особенно это актуально для тех, кто привился еще осенью или зимой. В условиях такого резкого ухудшения эпидемиологической ситуации мне понятны опасения людей. Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. Например, я сама ревакцинирована. Буквально вчера на федеральном уровне было озвучено, что ревакцинация в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой прививки. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», - рассказала Анастасия Ракова.



Она пояснила, что антитела к COVID-19 не являются противопоказанием к прививке.



«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса. В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител. Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем. Кроме того, наличие антител вовсе не означает, что человек не является переносчиком вируса. Это не гарантия ни для тебя самого, ни для окружающих», - отметила вице-мэр столицы.



Анастасия Ракова разъяснила правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг.



«В эту долю - 60% работников - входят исключительно вакцинированные. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной. В оставшихся 40% как раз учитываются те, кто имеют временные медицинские отводы, те, кто переболели коронавирусом и другие лица на усмотрение самих организаций. Например, люди, которые по каким-то причинам еще не приняли для себя решение получить надежную защиту. У этих групп работников оснований надеяться на наличие иммунитета меньше. Как я уже говорила, по мнению врачей, защита человека практически сводится к нулю по истечении шести месяцев после болезни. При этом тех, кто имел положительный ПЦР за последние полгода (то есть мы можем с определенной долей вероятности рассчитывать на то, что эти люди не представляют угрозы для окружающих) - в Москве около 500 тыс. человек. С учетом того, что всего работников сфер экономики, которые подлежат обязательной вакцинации, порядка 3,5-4 млн, то сложно представить себе организацию, в которой больше 40% коллектива имеют очень серьезные заболевания или болели коронавирусом за последние шесть месяцев. Тем не менее, мы допускаем, что такие спорные ситуации в редких случаях могут возникнуть. И специалисты специально созданного кол-центра будут индивидуально разбирать каждый из них», - сообщила вице-мэр Москвы.





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