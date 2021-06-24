Оперштаб в Москве разъяснил требования по вакцинации работников торговли

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24 июня 2021, 08:51 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Москве разъяснил требования по вакцинации среди сотрудников сферы торговли. Отмечается, что должно быть привито не менее 60% работников.

«К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля», - пояснили в ведомстве.

В сообщении говорится, что последняя не предусматривает появление человека в общественном месте, но тем не менее предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил порядок применения QR-кодов в заведениях общепита.

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