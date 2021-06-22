Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита

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22 июня 2021, 20:52

Фото: pixabay.com

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что с 28 июня посещать рестораны и кафе в Москве смогут переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, привитые или сдавшие ПЦР-тест.



«Со следующей недели система иммунного сертификата или QR-кода будет внедряться расширенно - во всех ресторанах Москвы. Посещать эти заведения смогут только те, кто переболел в последние шесть месяцев, либо те, у кого есть прививка и есть QR-код на госуслугах, также можно сделать ПЦР. Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, могут сделать ПЦР - 72 часа он будет действовать», - уточнил Алексей Немерюк.



Он отметил, что иностранцы также получат на этой неделе возможность пройти вакцинацию в Москве и после этого смогут посещать рестораны. Те иностранцы, которые приехали в Россию на несколько дней, смогут сдать ПЦР-тест.



Немерюк подчеркнул, что люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест или привиться для посещения ресторанов в Москве.



«Если человек переболел коронавирусом, но записей в системе ЕМИАС об этом нет, то, чтобы попасть в ресторан, ему нужно вакцинироваться либо сдать ПЦР-тест», - пояснил глава московского департамента торговли и услуг.



Алексей Немерюк отметил, что к работе в режиме COVID-free уже готовы более 180 рестораторов Москвы.



«Был предложен ряд мер, и мы достаточно быстро отреагировали, когда рестораторы предложили провести эксперимент и сделать рестораны COVID-free, то есть без ковида. И уже с четверга был объявлен эксперимент, который продлится до конца этой недели. В настоящее время подано уже более 180 заявок. Кто-то уже начал работать, кто-то ещё внедряет эту систему»,- сказал Алексей Немерюк.



Он отметил, что люди, с медицинским отводом от прививок смогут посещать рестораны только при наличии ПЦР-теста. Вместе с тем, имеющие иммунный сертификат, могут находиться в заведениях общепита без соблюдения масочного и дистанционного режима.





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