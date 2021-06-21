Москалькова заявила, что дискриминация непривитых сотрудников на работе - «нечестная игра»

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21 июня 2021, 21:59

медик, фото: pixels.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает жалобы о дискриминации непривитых сотрудников. По ее словам, стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции таким методом – «нечестная игра».

«Вот, например, пишут … всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - поделилась она в эфире радио «Вести FM».

Москалькова отметила, что идея - оградить общество – сама по себе правильная, но механизмы, которыми она реализуется, «порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению». Ей непонятно, почему люди, которые отказываются от прививки по тем или иным причинам, должны дискриминироваться.

«… у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]», - резюмировала омбудсмен.

Напомним, что в ряде российских регионов ввели обязательную вакцинацию против коронавируса среди сотрудников некоторых сфер. В Москве и области нужно привить не менее 60% работников.

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