Песков заявил, что вакцинация и ревакцинация являются неизбежными для тех, кто хочет обезопасить себя и окружающих

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21 июня 2021, 16:42 Источник: ТАСС

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По его словам, «ревакцинация населения является неизбежной».

«Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков заявил, что не только вакцинация, но и ревакцинация «является неизбежной для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его». Он добавил, что президент получает доклады об эпидемиологической ситуации в регионах и цифры по количеству привитых людей.

«Путин достаточно придирчив в плане того, чтобы это была квалифицированная, действительно научная информация, поэтому он использует различные источники, но с опорой, естественно, на ученых», - пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что у каждого человека «разная динамика с антителами».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции.

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