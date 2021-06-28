Город будущего: умный город

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2021, 16:36 Александр Сенников

Развитие Интернета в конце XX века привело к неизведанным возможностям. От электронной почты с примитивным функционалом до искусственного интеллекта, подбирающего дизайн для вашего дома. А повсеместное развитие ИИ и Интернета позволяет всерьез задуматься об идее «умного города». А если город будущего сочетает в себе и технологии – это идеальный город.

Цифровизация – это внедрение технологий в жизнь человека. Как и с «умным домом», жизнь человека сопровождается с помогающим везде и во всем ИИ. Если говорить о масштабах не то, что города, а целого государства, он оптимизирует его работу, сводя статистику, обрабатывая сообщения граждан и не только. Но в именно в поселениях сфера применения «умных» технологий почти безгранична.

В первую очередь, это безопасность. Камеры с распознаванием лица уже стандарт в мегаполисах, ведь они позволяют раскрывать преступления и находить преступников. Сотни правонарушений в Москве раскрываются с их помощью. Также диагностика технических сооружений – рельсы метро, дорожное покрытие, прочность зданий – обо всем этом собирает и обрабатывает информацию ИИ, чтобы в дальнейшем дать краткую сводку о ситуации, предложив ещё и решения. Анализ поможет вовремя обратить внимание на проблему и оперативно её решить, чтобы избежать несчастного случая и катастрофы.

Систематизировать работу общественного транспорта, социальной инфраструктуры министерства смогут не без помощи «умного города». Например, чтобы не создавать пробки из автобусов и такси, ИИ будет регулировать их движение и работу благодаря всё тому же анализу сразу нескольких данных: ситуация на дорогах, занятость водителей, количество людей на остановках и не только. В странах Северной Европы подобные возможности уже решили проблемы с общественным транспортом, оптимизировав его работу.

Для водителей личного транспорта «умный город» будет сообщать о погоде и рисках ДТП. Если на улице снежный буран, то уведомление на телефоне предупредит о высокой опасности на дорогах и порекомендует остаться дома. Да, сейчас и СМИ, и службы безопасности делают в таких случаях рассылки, но часто с запозданием, когда информация уже не актуальна.

Искусственный интеллект поможет экономить ресурсы и энергию. Сложные подсчеты и постоянный анализ помогут регулировать распределение, допустим, электричества или воды. Кажется, что и сейчас коммунальные службы справляются с такой работой, но в условиях будущего кризиса ресурсов, каждый элемент важен уже сейчас.

Корпорации и государства инвестируют в технологии «умного города» миллиарды долларов. Невероятная перспективность направления преобразит жизнь обычного человека и целого государства до неузнаваемости. В проектах «города будущего» отводится особая роль подобным технологиям – по факту, за счет них и будет такая функциональность и доступность городов.

Однако даже сейчас любой может прикоснуться к будущему. Воспользоваться технологией дополненной реальности на своём смартфоне, чтобы узнать местность получше. Проехаться по сложным транспортным путям и поразиться оптимизированности движения по ним и безопасности. Разные города России уже предлагают взаимодействие граждан с мэриями в Интернете, принимая заявки, жалобы, пожелания.

«Умный город» – уже не мечта, а реальность. Городская среда, которая подстраивается под жителей, является идеальной. Город станет единым организмом, в котором все работает не по часам, а по секундам. Город будущего сможет стать лучшим местом для жизни, если он будет функционировать на благо своих жителей.

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