Общественники предложили ввести в России всеобщую обязательную вакцинацию от COVID-19

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25 июня 2021, 15:42 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) предложили ввести обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 для всех работающих российских граждан.

РСПП и ФНПР обратились с призывом к правительству Российской Федерации принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Представители РСПП и профсоюзные деятели призвали россиян самим поспособствовать увеличению темпов проходящей в России масштабной кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа.

В последнее время наблюдается значительный рост числа новых заразившихся. В России можно привиться одной из трех отечественных вакцин.

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