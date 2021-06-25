Общественники предложили ввести в России всеобщую обязательную вакцинацию от COVID-19

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) предложили ввести обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 для всех работающих российских граждан.
РСПП и ФНПР обратились с призывом к правительству Российской Федерации принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Представители РСПП и профсоюзные деятели призвали россиян самим поспособствовать увеличению темпов проходящей в России масштабной кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа.
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