Российские ученые: у переболевших коронавирусом и с вакциной обнаружено наибольшее количество антител

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 июня 2021, 10:30 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук рассказали, у каких пациентов фиксируется максимально большое количество антител к новой коронавирусной инфекции.

Эксперты разделили участников исследования на четыре группы: перенесшие коронавирус, но потом сделавшие прививку; не болевшие, но с вакциной; вылечившиеся от COVID-19, но без прививки; без прививки и без инфекции. При этом ученые выявили, что максимально большое количество антител фиксируется у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.

Младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева пояснила, что после болезни организм человека уже знаком с вирусными белками, поэтому иммунная система дает более мощный ответ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости