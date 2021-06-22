Российские ученые: у переболевших коронавирусом и с вакциной обнаружено наибольшее количество антител

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук рассказали, у каких пациентов фиксируется максимально большое количество антител к новой коронавирусной инфекции.
Эксперты разделили участников исследования на четыре группы: перенесшие коронавирус, но потом сделавшие прививку; не болевшие, но с вакциной; вылечившиеся от COVID-19, но без прививки; без прививки и без инфекции. При этом ученые выявили, что максимально большое количество антител фиксируется у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.
Младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева пояснила, что после болезни организм человека уже знаком с вирусными белками, поэтому иммунная система дает более мощный ответ.
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