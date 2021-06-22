Гинцбург назвал «хитрость» «индийского штамма» коронавируса

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22 июня 2021, 07:32 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixels.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему «индийский штамм» новой коронавирусной инфекции опаснее его предшественников.

«Мутация индийского штамма … безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что когда «индийский штамм» проникает в клетки, то он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют. По его словам, в этом «хитрость» нового варианта SARS-CoV-2.

При этом эксперт добавил, что запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий для защиты от всех известных на сегодняшний день мутаций.

Ранее Гинцбург перечислил особенности «индийского штамма».

Медики назвали симптомы «индийского штамма» коронавируса.

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