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Медики назвали симптомы «индийского штамма» коронавируса

, 16:27 Источник: Express

Медики назвали симптомы «индийского штамма» коронавируса
девушка, фото: pixabay.com

Врачи перечислили симптомы «индийского штамма» новой коронавирусной инфекции. Соответствующий материал опубликовало издание Express.

Инфекционист Абдул Гафур отметил, что у заражённых дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. Он пояснил, что данный симптом редко встречался в первую волную пандемии.

Другие специалисты уточнили, что «индийским штамм» способствует образованию тромбов, провоцирующих появление гангрены. Также пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, говорится в источнике.

Кроме того, британские инфекционисты подчеркнули, что новый штамм повысил риск госпитализации.

Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала признаки, характерные для «индийского штамма».

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург  перечислил особенности «индийского штамма». 

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