Медики назвали симптомы «индийского штамма» коронавируса

Врачи перечислили симптомы «индийского штамма» новой коронавирусной инфекции. Соответствующий материал опубликовало издание Express.
Инфекционист Абдул Гафур отметил, что у заражённых дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. Он пояснил, что данный симптом редко встречался в первую волную пандемии.
Другие специалисты уточнили, что «индийским штамм» способствует образованию тромбов, провоцирующих появление гангрены. Также пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, говорится в источнике.
Кроме того, британские инфекционисты подчеркнули, что новый штамм повысил риск госпитализации.
Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала признаки, характерные для «индийского штамма».
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил особенности «индийского штамма».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости