Эпидемиолог Пшеничная назвала рвоту, тошноту и потерю слуха симптомами «индийского штамма» коронавируса

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13 июня 2021, 19:53 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что изменения основных симптомов новой коронавирусной инфекции связаны с ее мутацией.

Пшеничная отметила, что все симптомы коронавируса неспецифические, включая потерю обоняния, которая встречается в 70-80% случаев. По ее словам, сейчас происходят изменения «спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2».

Врач пояснила, что «индийскому штамму», например, свойственны боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, боль в суставах и потеря слуха. Кроме того, индийские врачи заметили, что у пациентов стала часто встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила она. При этом Пшеничная добавила, что лихорадка, кашель и потеря обоняния в данном случае встречаются реже.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал заявление британских ученых о новых симптомах коронавируса.

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