Иммунолог Жемчугов прокомментировал заявление британских ученых о новых симптомах коронавируса

Симптомы новой коронавирусной инфекции существенно не изменились. Так доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отреагировал на заявление британских ученых о том, что самыми распространёнными признаками COVID-19 стали головная боль, насморк и боль в горле.
«Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез», - пояснил он.
Ранее учёные из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что мутации коронавируса привели к изменению основных симптомов заболевания.
Кроме того, профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор считает, что «индийский штамм» больше напоминает сезонную простуду.
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