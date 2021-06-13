Иммунолог Жемчугов прокомментировал заявление британских ученых о новых симптомах коронавируса

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13 июня 2021, 15:25 Источник: РИА Новости

медики, фото: Rolf Vennenbernd/ globallookpress.com

Симптомы новой коронавирусной инфекции существенно не изменились. Так доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отреагировал на заявление британских ученых о том, что самыми распространёнными признаками COVID-19 стали головная боль, насморк и боль в горле.

«Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез», - пояснил он.

Ранее учёные из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что мутации коронавируса привели к изменению основных симптомов заболевания.

Кроме того, профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор считает, что «индийский штамм» больше напоминает сезонную простуду.

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