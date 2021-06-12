Британские учёные назвали насморк и боль в горле новыми симптомами COVID-19

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12 июня 2021, 16:45 Источник: Мirror

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Мутации вируса SARS-CoV-2 привели к тому, что самыми распространенными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 стали не сильный кашель и потеря обоняния, а насморк и боль в горле. Информацию о новых симптомах коронавируса, в первую очередь о боли в горле, сообщили учёные из Королевского колледжа Лондона.

В статье Mirror говорится, что Национальная служба здравоохранения Великобритании называет как основные признаки COVID-19 лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса.

А ученые отметили, что из-за мутации теперь к самым распространенным симптомам коронавирусной инфекции добавились боль в горле и насморк.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор уточнил, что "индийский штамм" вируса больше напоминает сезонную простуду. Ученый призвал людей с симптомами простуды сдать тест на ковид во избежание распространения COVID-19.

"Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — заключил профессор Тим Спектор.

Сергей Собянин сообщил о продлении нерабочих дней в Москве до 19 июня включительно из-за роста заболевших ковидом.

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