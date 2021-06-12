Сергей Собянин сообщил о продлении нерабочих дней в Москве до 19 июня включительно

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12 июня 2021, 15:19

Сергей Собянин, фото: City News Moskva, globallookpress.com

Следующая неделя будет для москвичей нерабочей. В субботу, 12 июня, о продлении нерабочих дней объявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года.

Работающие жители столицы отдыхают с 12 по 14 июня включительно. 12 июня - День России. Праздник пришелся на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня.

В России, в том числе в Москве, в последние дни фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 12 июня, столичный градоначальник заявил о подписании Указа, предусматривающего нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для работников в Москве. Сообщение Собянина опубликовано на его сайте.

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