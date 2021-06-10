Представитель ВОЗ Ханс Клюге заявил, что индийский штамм вызывает «наибольшую обеспокоенность»

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10 июня 2021, 17:44 Источник: РИА Новости

мужчина, фото: pixels.com

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге заявил о возможном распространении индийского штамма новой коронавирусной инфекции в европейских странах.

Клюге отметил, что именно этот вариант коронавируса вызывает сейчас наибольшую обеспокоенность. По его словам, индийский штамм заразнее первоначального варианта вируса и способен поражать людей с сильным иммунитетом.

Представитель ВОЗ рекомендует европейцам соблюдать меры предосторожности. Он надеется, что опыт в борьбе с SARS-CoV-2 поможет избежать ошибок, допущенных в начале пандемии.

Речь идет об имеющем двойную мутацию штамме B.1.617. Он появился впервые в штате Махараштра.

Ранее российские ученые заявили о возможном появлении новой мутации коронавируса. Эпидемиологи изучают животных, которые могут выступать в качестве резервуара для вирусов.

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