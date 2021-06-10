Эпидемиологи предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса

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10 июня 2021, 16:01

В России начали изучать животных, которые могут выступать в качестве резервуара для вирусов. Основные исследования проводятся в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора.



Учёные особое внимание уделяют бетакоронавирусам и гаммакоронавирусам. Они в большинстве случаев поражают птиц, но могут переходить и к человеку. Весьма серьёзные вирусы имеются у рыб. Потенциально они также могут переходить к млекопитающим. В период пандемии институту были выделены средства для изучения коронавирусов летучих мышей. Некоторые исследования показали, что SARS-CoV-2 может перейти от человека в дикую природу. Уже известно, что коронавирусом могут заражаться кошачьи. Опасные вирусы передают комары и клещи.



Серьёзное внимание исследователи уделяют и фитовирусам. Это вирусы растений. Для человека они не опасны, но могут спровоцировать гибель сельскохозяйственных культур, что в дальнейшем скажется на объёмах запасов продовольствия.



Новый штамм коронавируса, по мнению учёных института, теоретически может появиться в любой момент. Для мутации и приспособления к вакцинам понадобится лишь время.





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