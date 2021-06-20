Гинцбург перечислил особенности «индийского штамма» коронавируса
20 июня 2021, 13:27
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказ об «индийском штамме» новой коронавирусной инфекции. По его словам, это вариант вируса «агрессивнее».
«Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом ... Он злее», - выказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Гинцбург пояснил, что «индийский штамм» сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелой форме заболевания, тем самым уменьшая возможность формирования собственных антител.
Ранее Гинцбург объяснил, можно ли вакцинирующимся от коронавируса долго находиться на солнце и купаться в водоемах.
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