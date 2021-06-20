Гинцбург призвал вакцинирующихся от коронавируса избегать перегрева и изнуряющих физических нагрузок

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20 июня 2021, 10:59 Источник: ТАСС

девушка, фото: pixabay.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал привившихся от новой коронавирусной инфекции пациентов избегать перегрева на солнце. Отмечается, что температура воздуха к среде прогреется до 35 градусов.

«Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после вакцинации нет, но советует не истощать и не изматывать себя физически, чтобы были силы на выработку антител.

«А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», - уточнил эксперт.

Ранее Гинцбург предложил стратегию по борьбе с «индийским штаммом».

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