Гинцбург предложил стратегию по борьбе с «индийским штаммом» с помощью «Спутника V» и «Спутника Лайт»

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18 июня 2021, 08:46 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что состав «Спутника V» не будут менять из-за появления «индийского штамма» новой коронавирусной инфекции. По его словам, в случае мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин «дело неблагородное».

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что необходимо поддерживать высокие титры антител с помощью существующих вакцин. Он добавил, что правильной стратегией будет прививаться «Спутником V», а в случае падения иммунитета к вирусу - ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Ранее Гинцбург оценил текущую ситуацию с распространением коронавируса в России.

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