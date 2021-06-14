Аргументы Недели Общество 13+

Гинцбург прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России

, 12:24 Источник: ТАСС

Гинцбург прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

«Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что россияне пренебрегают вакцинацией или откладывают ее на потом. По его словам, пока в стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, единственный способ защиты от коронавируса - строгое соблюдение профилактических мер.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлен 13 721 случай заражения  коронавирусом. 

Кроме того, Гинцбург рассказал о существовании оригинальных вариантов мутаций коронавируса в России. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

National Interest: Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160

National Interest: Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит опасаться российского стратегического бомбардировщика Ту-160. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью