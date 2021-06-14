Гинцбург прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 12:24 Источник: ТАСС

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

«Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что россияне пренебрегают вакцинацией или откладывают ее на потом. По его словам, пока в стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, единственный способ защиты от коронавируса - строгое соблюдение профилактических мер.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлен 13 721 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, Гинцбург рассказал о существовании оригинальных вариантов мутаций коронавируса в России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости