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В России за сутки выявили 13 721 случай заражения COVID-19

, 11:25

В России за сутки выявили 13 721 случай заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 13 721. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В оперштабе 14 июня уточнили, что за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. У 2 223 (16,2%) зараженных COVID-19 в стране нет каких-либо клинических проявлений болезни.

Подчеркивается, что в общей сложности в России с начала пандемии выявили 5 222 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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