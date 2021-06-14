В России за сутки выявили 13 721 случай заражения COVID-19
14 июня 2021, 11:25
За минувшие сутки количество случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 13 721. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
В оперштабе 14 июня уточнили, что за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. У 2 223 (16,2%) зараженных COVID-19 в стране нет каких-либо клинических проявлений болезни.
Подчеркивается, что в общей сложности в России с начала пандемии выявили 5 222 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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