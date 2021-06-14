В России за сутки выявили 13 721 случай заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 11:25

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 13 721. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В оперштабе 14 июня уточнили, что за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. У 2 223 (16,2%) зараженных COVID-19 в стране нет каких-либо клинических проявлений болезни.

Подчеркивается, что в общей сложности в России с начала пандемии выявили 5 222 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости