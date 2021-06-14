Эпидемиолог Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко

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14 июня 2021, 10:36 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заразившиеся COVID-19 после прививки переносят болезнь легко, без тяжелых осложнений.

Ранее стало известно, что после прививки от коронавирусной инфекции можно заразиться, однако не из-за самой вакцины. Привитому человеку порекомендовали в случае проявления симптомов ОРВИ незамедлительно обратиться к врачу.

Наталья Пшеничная уточнила, что вероятность заболеть коронавирусом нового типа после прививки существует, хотя и небольшая. По ее словам, болезнь в данном случае будет протекать в легкой форме. Эпидемиолог убеждена, что это достаточная причина, чтобы пройти вакцинацию.

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