Роспотребнадзор сообщил, что человек может заболеть коронавирусом после вакцинации

Роспотребнадзор подтвердил случаи заражения новой коронавирусной инфекцией у вакцинированных пациентов. Однако в ведомстве отметили, что причина не в введённом препарате.
В ведомстве отметили, что вакцина против коронавируса не является причиной заболевания, поскольку при ПЦР- тестировании проверяется наличие активного возбудителя, а не иммунитет человека. Специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу и провести соответствующее исследование при появлении симптомов, в том числе ОРВИ.
Ранее эпидемиолог Александр Бутенко объяснил примагничивание металла к месту вакцинации против COVID-19.
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