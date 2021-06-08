Эпидемиолог Бутенко объяснил примагничивание металла к месту вакцинации

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8 июня 2021, 14:34 Источник: Говорит Москва

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко объяснил, с чем связно примагничивание металла к месту вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Бутенко отметил, что некоторые люди обладают способностью удерживать металлические предметы из-за электричества в теле. По его словам, это не связано с теорией о чипировании.

«Могут прикладывать по десять-двадцать монет, и они прекрасно держатся. Некоторые обладают такой способностью, что удерживают в области груди металлические ложки или ножи. Такое явление у кого-то может быть очень развито, у кого-то в меньшей степени», - пояснил он, комментируя опубликованные в соцсетях ролики, где привитые от коронавируса люди прикладывают металлические предметы к месту вакцинации.

Эксперт добавил, что важный элемент деятельности нервной системы и органов человека - электричество. Бутенко уточнил, что вакцина не может содержать в себе «цифровое оборудование».

«Что такое вакцина? Она представляет собой просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего ... это просто фантазия у людей играет», - резюмировал он.

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