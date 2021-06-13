Гинцбург рассказал о существовании оригинальных вариантов мутаций коронавируса в России

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13 июня 2021, 15:42 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оригинальные варианты мутаций новой коронавирусной инфекции появились в России, в частности, в Москве.

«… в нашей стране, и, в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», - пояснил он.

Ранее Гинцбург заявил, что в РФ есть хорошо подготовленная армия «охотников за микробами», которая может защитить как свою страну, так и весь мир. По его словам, российские учёные имеют большой опыт и знания для борьбы с патогенными организмами и создания эффективных вакцин.

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