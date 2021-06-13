Аргументы Недели Здоровье 13+

Гинцбург рассказал о существовании оригинальных вариантов мутаций коронавируса в России

, 15:42 Источник: РИА Новости

Гинцбург рассказал о существовании оригинальных вариантов мутаций коронавируса в России
медик, фото: pixabay.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оригинальные варианты мутаций новой коронавирусной инфекции появились в России, в частности, в Москве.

«… в нашей стране, и, в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», - пояснил он.

Ранее Гинцбург заявил, что в РФ есть хорошо подготовленная армия «охотников за микробами», которая может защитить как свою страну, так и весь мир. По его словам, российские учёные имеют большой опыт и знания для борьбы с патогенными организмами и создания эффективных вакцин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

В Сирии силы ВКС России подняты в воздух на фоне появления информации о подготовке Турцией наступления вместе с джихадистами

В Сирии силы ВКС России подняты в воздух на фоне появления информации о подготовке Турцией наступления вместе с джихадистами

В Сирии силы российских ВКС подняты в воздух на фоне появления информации о подготовке Турцией наступления вместе с джихадистами. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью